Sorpresa dal giudice sportivo, risultato non omologato: sconfitta a tavolino

Il giudice sportivo non ha omologato il risultato della partita di campionato: si può andare verso la sconfitta a tavolino

Inizio decisamente con il botto per il campionato italiano. Non mancano gli spunti dopo le prime giornate della nuova stagione e se in Serie A c’è da fare i conti con la ritrovata verve della Juventus targata Thiago Motta, in Serie B di cose sul fuoco ce ne sono diverse.

La Sampdoria ha esonerato Pirlo, tanto per parlare di una ‘grande’ del campionato cadetto, il Cosenza è stato oggi penalizzato di quattro punti, ma non è tutto. Perché con la pubblicazione delle decisioni del giudice sportivo è venuto fuori un altro caso: il risultato di Cittadella-Pisa, partita disputata martedì e conclusa sull’1-1, non è stato omologato.

Nel comunicato del giudice sportivo non si fa riferimento ai motivi della decisione, ma stando a quanto riportato da ‘calciopisa.it’, ci sarebbe stata una irregolarità nella distanza della formazione padrone di casa. In particolare il nome di Jacopo Desogus, partito in panchina ed entrato poi in campo nella ripresa, non sarebbe presente nella lista dei calciatori che il Cittadella ha presentato all’arbitro.

Serie B, Cittadella-Pisa: possibile 0-3 a tavolino

Proprio per questo i toscani starebbero pensando di fare ricorso per chiedere la vittoria a tavolino. Nel caso fosse confermata la non regolarità della distinta del Cittadella, i nerazzurri guidati da Pippo Inzaghi potrebbero anche vedersi assegnati i tre punti a tavolino, arricchendo così la propria classifica che al momento li vede a quota cinque punti.

Bisognerà comunque aspettare per capire come finirà la vicenda, ma intanto il campionato di Serie B è iniziato in maniera esplosiva e non soltanto sul terreno di gioco. Esonero, penalizzazione ed ora anche la possibile sconfitta a tavolino per una stagione che si preannuncia realmente incandescente.

Dal canto suo, il Cittadella manifesta una certa tranquillità. Il club veneto ha diramato poco fa un comunicato ufficiale sulla vicenda: “Considerato che dall’esame degli atti risulterà evidente l’insussistenza di elementi tali da fondare il predetto reclamo, la società auspica che la compagine toscana non dia seguito al procedimento – si legge nella nota – Diversamente, ci difenderemo nelle sedi opportune ribadendo la bontà e correttezza del proprio operato”.