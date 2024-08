Rischio hacker per la Champions: sorteggi nel mirino

La nuova Champions League avrà inizio con i sorteggi che si terranno alle 18.00 a Monaco: rischio attacco hacker

E’ ormai tutto pronto per la nuova Champions League, che avrà inizio a settembre. Oggi dalle 18.00, quando si svolgeranno i sorteggi, conosceremo le avversarie di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

Come è ormai noto da tempo, ci sarà un nuovo format, con più squadre (non più 32, bensì 36 divise in quattro fasce) e più partite. Le partecipanti, infatti, saranno inserite in un girone unico e ogni squadra affronterà due team di ogni fascia. E’ evidente che stasera non assisteremo al classico sorteggio. Svolgerlo manualmente come è stato fatto è praticamente impossibile. La Uefa dunque si affiderà ad un software, fornito da AE Live, una società informatica con sede nel Regno Unito, per gli abbinamenti.

Sorteggi Champions, rischio hackeraggio: parla David Gill

Nelle ultime ore così sono stati alzati tutti i livelli di protezione per difendersi da un attacco hacker. L’azienda è dunque pronta ad affrontare un’eventuale offensiva informatica:

“Non sto qui ad entrare nel dettaglio, ma abbiamo preso tutte le precauzioni possibili per garantire che tutto avvenga in modo sicuro – ha affermato David Gill, l’Amministratore Delegato al Daily Mail -. Stiamo trattando la questione con molta serietà: è un argomento delicato”. Anche perché gli hackers si erano mossi per sabotare i sorteggi di Qatar 2022. Un attacco informatico, dunque, non è così inverosimile.