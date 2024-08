Inter e Milan col Real Madrid, Juventus col Bayern Monaco: guida ai sorteggi Champions

Via ai sorteggi della nuova Champions League: come funziona e le avversarie di Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna

Parte oggi ufficialmente la nuove Champions League con il sorteggio della fase non più a gironi, ma con classifica unica. Il numero delle squadre partecipanti sale da 32 a 36 e non ci saranno più retrocessioni in Europa League.

I club sono stati suddivisi in quattro fasce in base al ranking Uefa. Per quanto riguarda le cinque italiane partecipanti, l’Inter è testa di serie, mentre Atalanta, Juventus e Milan sono in seconda fascia ed il Bologna è nell’ultima. Ma questo cambia poco, perché ogni squadra giocherà contro due formazioni di ciascuna delle quattro fasce (una gara in casa e una in trasferta in base a quello che deciderà il software) senza sfide di ritorno. Non sono previsti derby tra società della stessa nazione in questa fase. I punti fatti nelle otto giornate conferiranno in una graduatoria unica: le prime otto andranno direttamente agli ottavi di finale, mentre quelle classificate tra il nono ed il ventiquattresimo posto giocheranno i playoff per accedere agli ottavi. Infine le squadre tra il venticinquesimo ed il trentaseiesimo posto saranno eliminate dalle coppe europee.

Nuova Champions, dalle fasce alle avversarie: Inter, Juve, Milan, Atalanta e Bologna sognano

Il sorteggio prenderà il via alle ore 18. Ecco come sono suddivise le squadre partecipanti.

PRIMA FASCIA: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Liverpool, INTER, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona.

SECONDA FASCIA: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, ATALANTA, JUVENTUS, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, MILAN.

TERZA FASCIA: Feyenoord, Sporting CP, Psv Eindhoven, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Lille, Stella Rossa, Young Boys, Celtic.

QUARTA FASCIA: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, BOLOGNA, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest.

La simulazione dei sorteggi fatta da Calciomercato.it ha portato a degli accoppiamenti molto interessanti: l’Inter e il Milan affronterebbero i campioni in carica del Real Madrid, con i nerazzurri di Inzaghi che dovrebbero vedersela anche con Psg ed Arsenal, mentre i rossoneri di Fonseca contro Barcellona e Monaco. La Juve e l’Atalanta, invece, avrebbero il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund come scogli più grandi, con i ragazzi di Thiago Motta che dovrebbero affrontare pure l’Atletico Madrid. Anche per l’esordiente Bologna ci sarebbe il Real Madrid, ma anche il Liverpool e il Benfica. Non resta che attendere il sorteggio ufficiale.