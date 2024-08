Intreccio Kvara-Leao: il nuovo sponsor ribalta i piani del Milan

Intreccio Kvara-Leao: il nuovo sponsor può ribaltare i piani del Milan. Ecco il possibile tentativo last minute, l’indiscrezione di calciomercato e gli aggiornamenti

“Il Barça, se può, punta tutto su di lui. È il grande desiderio di Laporta. Se il club spagnolo otterrà degli introiti, soprattutto dal nuovo accordo con Nike a cui sta lavorando, andrà dritto su Leao. È l’opzione numero uno”. Intervenuto in esclusiva a Calciomercato.it, Marc Nunez de ‘El Chiringuito’ ha spiegato l’indiscrezione lanciata negli scorsi giorni dall’emittente spagnola.

Nonostante i tempi ristretti e il recente annuncio di Furlani, che ha blindato il giocatore, Rafa Leao è ancora in cima alla lista dei desideri del Barcellona di Laporta. “Resta con noi al 100%. – ha dichiarato Furlani – Se è possibile che Rafa Leao giochi nel Barcellona nella prossima stagione? No, non c’è nessuna possibilità. Rafa Leao vuole rimanere al Milan nella prossima stagione, sono sicuro al 100%. Se il ragazzo chiederà la cessione il Barcellona potrebbe essere invece una opzione? Non chiederà la cessione, penso che il mio messaggio sia abbastanza chiaro”.

Il Barça, però, vuole provarci fino in fondo con l’aiuto del ricchissimo sponsor Nike. La conferma è arrivata nelle ultime ore direttamente dalla Spagna.

Da Leao a Kvara: tentativo last minute del Barcellona con i soldi della Nike

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, infatti, il club blaugrana non molla Leao e farà un nuovo tentativo in extremis con i soldi garantiti dalla Nike. Spunta anche il possibile intreccio con Kvara.

La prima alternativa a Leao, riferisce il portale spagnolo, sarebbe proprio il georgiano. Entrambi gli affari sono piuttosto complicati, soprattutto per i tempi sempre più ristretti, ma Laporta e la dirigenza del Barcellona vogliono provarci fino all’ultimo. In entrambi i casi si parla di cifre superiori agli 80 milioni di euro. Staremo a vedere.