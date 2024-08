Esonero immediato, salta la prima panchina in Italia: scelto il sostituto

La partenza lenta e le difficoltà mostrate in questo avvio di stagione costano caro al tecnico: esonero immediato

La nuova stagione ha già fatto le prime vittime. Dopo una partenza a rilento, con 1 solo punto racimolato in 3 partite, la Sampdoria ha deciso di esonerare Andrea Pirlo.

Anche nella scorsa stagione l’ex tecnico della Juventus è stato più volte ad un passo dall’esonero con i blucerchiati, ma la scelta di trattenerlo ha portato ad una seconda parte di Serie B di altissimo livello, con la Samp che ha sfiorato anche la possibilità di tornare in Serie A. Quest’anno, invece, la decisione è stata l’opposta: cambiare subito per raddrizzare le sorti di un campionato in cui il club ligure ha l’ambizione di raggiungere i rivali cittadini nel massimo campionato italiano. Ecco chi sono i possibili sostituti.

Sampdoria, subito esonero per Pirlo: anche Giampaolo e Sottil tra i possibili sostituti

La decisione della dirigenza blucerchiata di interrompere anzitempo il rapporto con Andrea Pirlo diventerà ufficiale nella giornata di oggi, intanto la società è già al lavoro per trovare il sostituto ideale per la panchina.

Tra i candidati a subentrare a Pirlo ci sono anche Marco Giampaolo, Aurelio Andreazzoli e Gabriele Cioffi, mentre ad essere in vantaggio al momento sembra essere Andrea Sottil ed il quotidiano ligure ‘Il Secolo XIX’ fa anche il nome del grande ex Eugenio Corini. Tutto è ancora da definire e le prossime ore saranno decisive per comprendere quali saranno le prospettive della Sampdoria, intanto il primo esonero pesante della stagione è già arrivato alla fine di agosto.