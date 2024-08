DIRETTA Sorteggio Champions, scopriamo le avversarie delle italiane LIVE

Al via oggi il sorteggio di Champions League con la nuova formula: scopriamo le avversarie delle italiane

Appuntamento alle ore 18: è questa l’ora in cui partirà il sorteggio della prima fase della nuova Champions League.

Non si può più parlare di fase a gironi, visto che ci sarà un’unica graduatoria che unirà tutte le 36 squadre. Otto le partite che ogni team affronterà, tutte con squadre diverse. Cinque le italiane al via: l’Inter è l’unica testa di serie proveniente dall’Italia, mentre Atalanta, Juventus e Milan sono inserite in seconda fascia e il Bologna in quarta. La distribuzione per fasce avrà meno importanza rispetto al passato visto che ogni squadra dovrà affrontare due avversarie di ogni fascia.

Nella prima fase non sono previsti scontri tra squadre della stessa nazionale. Al termine delle otto giornate, ci sarà la classifica finale che determinerà l’accesso agli ottavi di finale per chi si è posizionato tra il primo e l’ottavo posto. Le squadre dal nono al ventiquattresimo giocheranno gli spareggi, mentre quelle classificate dal venticinquesimo all’ultimo posto saranno eliminate visto che non c’è più il ripescaggio in Europa League. Calciomercato.it seguirà per voi in diretta il sorteggio di Champions League.

Sorteggio Champions League LIVE: seguilo in diretta

PRIMA FASCIA: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Liverpool, INTER, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona.

SECONDA FASCIA: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, ATALANTA, JUVENTUS, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, MILAN.

TERZA FASCIA: Feyenoord, Sporting CP, Psv Eindhoven, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Lille, Stella Rossa, Young Boys, Celtic.

QUARTA FASCIA: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, BOLOGNA, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest.

Il sorteggio avrà inizio alle ore 18