Cessione prima di Inter-Atalanta, l’Arsenal affonda il colpo

Inter-Atalanta si giocherà con il mercato ancora in corso, ma un calciatore potrebbe non esserci: affondo dell’Arsenal

Ultimi due giorni di mercato e di cose da dire ce ne sono ancora. La Juventus, dopo aver chiuso anche per Koopmeiners, potrebbe piazzare al fotofinish il colpo Sancho, mentre Milan e Roma lavorano allo scambio tra Saelemaekers e Abraham. Al lavoro anche il Napoli con McTominay che dovrebbe arrivare oggi in città, mentre per Gilmour e un esterno il tempo sembra essere troppo poco.

Affari in entrate per le big italiane, ma anche in uscita ed è proprio su questo versante che potrebbe accendersi una pista last minute con l’Arsenal. I Gunners sono alla ricerca di un rinforzo per l’attacco e, stando a quanto riferisce ‘talksport.com’, potrebbero far partire l’assalto per uno dei giocatori che venerdì sarebbe dovrebbe essere impegnato per il big match della terza giornata tra Inter e Atalanta.

In particolare il club londinese vorrebbe presentare un’offerta per Ademola Lookman, rientrato in gruppo dopo essere stato fuori nelle prime due giornate di campionato. Un’esclusione dovuta alla sua richiesta di essere ceduto, con il Paris Saint-Germain che sembrava pronto a farsi avanti, cosa che invece non è successa.

Inter-Atalanta, per Lookman dubbio mercato

L’attaccante nigeriano, al contrario di Koopmeiners ceduto alla Juventus, per il momento è rimasto a Bergamo ed è tornato ad allenarsi agli ordini di Gasperini. L’allenatore della Dea potrebbe anche deciderlo si schierarlo contro i campioni d’Italia, anche perché mancherà per infortunio Zaniolo.

Il tutto condizionato però dal calciomercato che proprio venerdì sera chiuderà i battenti. Prima di quel momento l’Arsenal potrebbe farsi avanti per Lookman e cambiare i piani dell’Atalanta in campo e fuori.