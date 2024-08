Brivido Fiorentina: super De Gea, avanti in Conference League (in nove!) ai rigori

La Fiorentina soffre terribilmente, ma con le parate di De Gea (una anche ai rigori) batte la Puskas Akademia e avanza in Conference League

Una serata di grandissima sofferenza, per la Fiorentina di Palladino, più volte messa alle corde dalla Puskas Akademia in Ungheria. Servono numerosi interventi salva risultato di De Gea, con una squadra ridotta in nove per due espulsioni, ma ai rigori i viola vincono il playoff di Conference League, guadagnandosi l’accesso al tabellone principale.

Come all’andata, i magiari pressano altissimo e mettono in difficoltà le uscite dei toscani dalle retrovie. De Gea deve subito scaldare i guantoni su Nissilla, altri disimpegni avventurosi creano ulteriori brividi. La Fiorentina fa fatica a venire fuori, anche se si crea una buona occasione con Kean, che lavora un buon pallone in area, ma sul suo tiro cross non arriva nessuno a correggere in rete. Prima dell’intervallo, difesa viola presa ancora di infilata, De Gea si supera ancora su Pulijc. E a inizio ripresa, dopo aver osservato un colpo di testa di Golla colpire il palo, compie il terzo miracolo di serata deviando sulla traversa un tocco ravvicinato di Plsek. Nel momento più difficile, Kean fugge via a Golla vincendo il contrasto fisico, preparando da manuale e infilando il diagonale vincente. La Fiorentina soffre ancora, sembra respingere con maggior sicurezza gli assalti degli ungheresi ma in pieno recupero Ranieri trattiene Colley in area. Rigore netto, trasformato da Nagy, seconda ammonizione e rosso per il difensore dei viola, costretti ai supplementari e pure in inferiorità numerica. Il copione dell’overtime vede, naturalmente, i padroni di casa attaccare in power-play. E la parete da scalare si fa verticale con l’altro doppio giallo per Comuzzo, che lascia la Fiorentina in nove. Diventa un assedio della Puskas Akademia: De Gea si erge ancora a protagonista, con una grande parata su un sinistro di Nagy, Colley si divora un gol solo davanti alla porta. Anche se Biraghi ha una buona occasione su punizione, di poco alta. Altro brivido con un colpo di testa di Kumaromi a lato, la Fiorentina riesce a resistere fino ai rigori. Dove De Gea è ancora super parando il quarto rigore a Szolnoki, poi Biraghi infila il penalty decisivo, siglando una grande impresa.

PUSKAS AKADEMIA-FIORENTINA 1-1 ( 5-6 dcr) – 59′ Kean (F), 90’+7′ Nagy rig. (P)