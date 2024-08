Sono partite le vertenze, niente stipendi: penalizzazione per il club

Brutte notizie per il club con i calciatori che lamentano il mancato pagamento degli stipendi: partite le vertenze, penalizzazione in arrivo

Neanche il tempo di iniziare la stagione ed ecco che arrivano le prime grane da affrontare per la giustizia sportiva. Se la Serie A si appresta a disputare il terzo turno, nelle serie minori il campionato devo ancora prendere il via e in alcuni casi la situazione non è delle più serene.

L’esempio arriva dal girone B del campionato di Eccellenza della Campania dove l’Unione Sportiva Agropoli 1921 vive giornate convulse. Se sul terreno di gioco, l’inizio non è stato dei migliori con la sconfitta in coppa Italia contro il Santa Maria, sul versante societario le cose sembrano stiano ancora peggio. Futuro incerto per la compagine cilentana che rischia di dover scontare diversi punti di penalizzazione nel corso della stagione.

Questo a causa delle vertenze che sono partite sia da parte dello staff tecnico che dei calciatori che hanno fatto della squadra lo scorso anno. Vertenze avviate per il mancato pagamento di diversi stipendi relativi alla stagione passata.

Agropoli a rischio penalizzazione, stipendi non pagati

Stando a quanto riferisce ‘infocilento.it’, la nuova proprietà che ha preso il controllo della società aveva dato rassicurazione sul fatto di farsi carico anche delle pendenze, ma ora ci sarebbero dei tentennamenti.

Questo potrebbe complicare l’annata dell’Agropoli: in caso del mancato pagamenti degli stipendi, infatti, sarebbe certa la penalizzazione in classifica. Ma i problemi non sono finiti qui, visto che la nuova governance non sarebbe interessata a prelevare anche il settore giovanile e questo potrebbe creare problemi con il Comune per l’utilizzo degli impianti sportivi.