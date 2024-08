Non solo Fonseca in discussione: processo interno a casa Milan

La partenza del Milan preoccupa i tifosi e Paulo Fonseca non è l’unico ad essere messo in discussione: è iniziato il processo interno

La delusione di queste prime due giornate di Serie A è senza ombra di dubbio il Milan di Paulo Fonseca, che aveva fatto intravedere cose interessanti in estate e che aveva creato delle aspettative importanti. E, invece, nelle prime uscite stagionali la squadra è apparsa in totale mancanza di equilibrio: i punti in classifica sono lo specchio di una situazione che ha già iniziato a destare le prime preoccupazioni.

I tifosi rossoneri, dopo lo scetticismo iniziale, hanno mostrato sostegno e fiducia nei confronti del tecnico portoghese e si aspettavano di vedere un cambio di rotta rispetto alle ultime stagioni. Insomma, tutto quello che non si è visto nelle prime due partite del campionato e allora l’idillio si è subito rotto e i dubbi riguardo alla gestione tecnica sono emersi con forza. In casa Milan, però, Paulo Fonseca non è l’unico ad essere messo in discussione.

Ibrahimovic, da deus ex machina ad arrogante: anche lui è in discussione

I tifosi del Milan hanno iniziato a mettere in discussione anche Zlatan Ibrahimovic. Sembrava impensabile fino a poco tempo fa, ma ora i primi dubbi riguardo alle abilità dirigenziali dell’icona svedese stanno arrivando con crescente frequenza.

Oltre ad essere il riferimento di Cardinale a Milano, Ibrahimovic dovrebbe rappresentare una certezza in più per l’allenatore, una figura forte che sappia fare da schermo e mettere in sicurezza Paulo Fonseca. Questo aspetto di mediazione tra il tecnico rossonero e l’ambiente sta mancando e Fonseca è apparso abbandonato a sé stesso. Una circostanza che non è passata inosservata ai tifosi e che nel processo interno in casa Milan verrà affrontata. Ai rossoneri servono meno dichiarazioni ad effetto e una maggiore presenza nei momenti chiave, con i giocatori e al fianco dell’allenatore. Non è un caso che il confronto tra società e giocatori lo abbia tenuto proprio Ibrahimovic, che ha voluto dare uno scossone allo spogliatoio e accendere gli animi per ritrovare subito la giusta rotta.