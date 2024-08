Non è più incedibile: il calciomercato della Roma può cambiare last minute

Novità dell’ultimo momento in casa Roma: un giallorosso non è più incedibile, ecco che cosa sta succedendo

La Roma si è resa protagonista di un mercato senza dubbio importante, ma per adesso i frutti, sul campo, faticano a vedersi. Due giornate di campionato e un solo punto in classifica, dopo la sconfitta in casa con l’Empoli, dopo il pari di Cagliari, che di certo ha influito sull’ottimismo dell’ambiente.

Non il viatico ideale, senza dubbio, per arrivare al primo big match della stagione, che domenica sera vedrà sbarcare i capitolini a Torino, ospiti della Juventus. Trasferta mai facile quella allo ‘Stadium’, nella quale la squadra di De Rossi sarà chiamata ad una reazione importante, per dare un indirizzo diverso al proprio avvio di stagione.

Sulle pagine di Calciomercato.it abbiamo parlato della situazione non facile vissuta al momento da De Rossi, uno stress relativo alla condizione fisica e atletica dei suoi e alle varie vicende di mercato, tra cui quelle legate a Bove e Dybala, ma non soltanto. A Trigoria il clima non è proprio tranquillissimo, ci sono già state tensioni tra il tecnico e la società e c’è un giocatore che adesso inizia a sentirsi davvero in discussione.

Roma, De Rossi pronto a sacrificare Cristante: le ultime

Parliamo di Bryan Cristante, sostituito domenica sera con l’Empoli in capo a una prestazione non memorabile, tutt’altro. La sensazione sempre più palpabile è che per De Rossi non si tratti di un incedibile, tutt’altro.

Una sensazione che si percepisce da un po’, con De Rossi che lo ha fatto capire a più riprese e che ha preso corpo specialmente nell’ultimo mese, con qualcuno che tra l’altro aveva provato a inserirlo in uno scambio con Frattesi, operazione però non decollata. Tra Cristante e De Rossi, oltretutto, ci sarebbe stata una discussione in quel di Trigoria, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista ‘Rai’ Aurelio Capaldi. Situazione da monitorare con attenzione nelle ultime 48 ore di mercato.