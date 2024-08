Esonero lampo in Serie A e firma Allegri: l’hanno messo nero su bianco

Allegri pronto a subentrare anche a stagione in corso. Le ultimissime sul futuro prossimo dell’ex tecnico della Juventus

Allegri riparte subito, o meglio dire presto. Il tecnico livornese, del resto, non ha alcuna intenzione di farsi due anni a spasso, come accaduto dopo il primo benservito datogli dalla Juventus. In questi giorni ha ripreso quota la pista Milan, che ha già allenato per tre anni e mezzo vincendo uno Scudetto e una Supercoppa italiana.

L’ipotesi rossonera è riemersa per via della pessima partenza di Paulo Fonseca, appena 1 punto nelle prime due giornate coi tifosi milanisti tornati a rumoreggiare contro un allenatore già in partenza poco apprezzato. Il clamoroso ritorno di Allegri al Milan, addirittura entro Natale, è quotato a 6 da ‘Sisal’.

Più probabile per i bookmakers (quotato a 4,00) l’approdo di Allegri sulla panchina di una Nazionale. Oppure, con identita quota, su quella di una squadra della Saudi League.

Roma, Lazio, Premier e ritorno choc alla Juve: Allegri prende quota

Per Allegri c’è anche la soluzione Roma, partito malissimo come il Milan. L’arrivo del livornese sulla panchina giallorossa è dato a 7,50. Stessa quota per la Premier, col Chelsea – a 9,00 – primo club inglese papabile per l’ex allenatore bianconero.

Quotata anche la Lazio, a 16,00, ma anche un impossibile ritorno alla Juve a 33,00. Ancora più impossibile (quote a 50,00), secondo gli scommettitori, un suo trasloco al City oppure a Liverpool, Real Madrid, Ligue 1, Arsenal e Atletico.