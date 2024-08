Dalla Francia: Sancho-Juve, ci siamo | I dettagli dell’accordo

La Juventus può chiudere il mercato con un ultimo grande colpo: l’accelerazione per Jadon Sancho da’ i suoi frutti

E’ il giorno di Teun Koopmeiners, per la Juventus, ma non soltanto. Dopo un lungo inseguimento, i bianconeri accolgono il centrocampista olandese, fiore all’occhiello di una campagna acquisti dispendiosa ma costellata di colpi di livello. Tuttavia, si registrerebbero anche passi in avanti decisivi per l’ultimo asso nella manica di Giuntoli. I torinesi sarebbero infatti a un passo da Jadon Sancho.

Sulle pagine di Calciomercato.it, ieri, abbiamo parlato di come la Juventus fosse pienamente in corsa per Sancho nonostante la presenza del Chelsea. La trattativa tra i bianconeri e il Manchester United per definire la formula del prestito – diritto di riscatto da trasformare in obbligo preferibile per la Juve, richiesta di obbligo per i ‘Red Devils’ – secondo le notizie provenienti dalla Francia si sarebbe risolta con Giuntoli che avrebbe accontentato le pretese dei britannici. ‘RMC Sport’ riferisce che questo pomeriggio sarebbe stato trovato l’accordo per l’approdo dell’attaccante a Torino in prestito con obbligo di riscatto. Se il colpo fosse confermato, la Juventus potrebbe disporre di un attacco dal potenziale elevatissimo per sognare in grande, in Italia e in Europa.