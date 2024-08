Un fenomeno per Thiago Motta: la rivelazione di Giuntoli fa sognare la Juventus

La Juventus si gode il secondo successo consecutivo ed intanto sogna con la frase di Giuntoli: un fenomeno per Thiago Motta

È una Juventus che è tornata a far sognare i propri tifosi. Thiago Motta non poteva iniziare meglio la sua avventura bianconera: due vittorie, sei punti come i gol fatti, mentre la porta di Di Gregorio è ancora inviolata.

La Juve è quindi prima in classifica e si gode anche alcuni giovani che l’allenatore ha avuto il coraggio di mandare subito in campo da titolari, in attesa dei rinforzi che Giuntoli sta acquistando sul mercato. Nico Gonzalez è già bianconero, Francisco Conceicao ha svolto le visite mediche e sarà annunciato presto, mentre per Koopmeiners ormai siamo alle battute finali. C’è di che sorridere anche in vista del futuro, considerati i talenti messi in mostra in questo avvio di campionato.

Alla prima giornata è stato Mbangula a prendersi la scena, mentre ieri contro il Verona è toccato a Savona bagnare la maglia da titolare anche con un gol. Proprio sul terzino arriva la rivelazione che riguarda anche Giuntoli.

Juventus, Giuntoli esalta Savona: “Arriverà in Nazionale”

A svelare il pensiero del Football director sul 21enne, entrato nelle grazie di Thiago Motta, è il giornalista Paolo Bargiggia.

Dopo la gara tra Verona e Juventus, ha scritto su X un post in cui ha rivelato la frase proferita da Giuntoli proprio su Savona: “Vi svelo cosa mi ha detto pochi giorni fa Giuntoli su Savona: “è un fenomeno, tra un anno va in Nazionale…”. Ecco – ha concluso Bargiggia -, consiglio di credere alle parole del miglior conoscitore di calciatori in Italia”.

La scelta di Savona ieri sera ha sorpreso, considerato il fatto che in panchina c’era Danilo, anche se non al meglio. Si capirà nel proseguo del campionato se con la rosa al completo, il 21enne riuscirà ancora a trovare spazio da titolare in squadra e se confermerà la previsione di Giuntoli.