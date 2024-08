Ultimatum e doppio esonero in Serie A: annunciato in diretta

Dopo appena due giornate, ci sono già delle panchine a rischio in Serie A: attenzione al rischio di doppio esonero

Bastano 180 minuti ufficiali di gioco per mettere già in discussione i piani stagionali? Può apparire sorprendente, ma in un campionato come la Serie A, dove l’operato degli allenatori è sempre nel mirino, non c’è da stupirsi più di tanto. Ed ecco dunque che dopo sole due giornate, su più di un tecnico si allunga l’ombra dell’esonero.

Un confronto delicato, quello che sabato sera vedrà protagoniste Lazio e Milan, incappate in una brutta sconfitta nel weekend. I biancocelesti, dopo la vittoria all’esordio con il Venezia, sono inciampati con l’Udinese. I rossoneri hanno appena un punto, dopo il ko di Parma che ha fatto seguito al pari rocambolesco con il Torino.

Dunque, la posizione di Baroni e di Fonseca è già al vaglio. E il risultato potrebbe incidere molto per entrambi. Come spiega il giornalista Stefano Agresti a ‘Radio Radio’: “Si potrebbe aprire un fronte complicato per tutti e due gli allenatori in caso di sconfitta. Ma per il Milan anche un pareggio potrebbe portare a dinamiche preoccupanti, c’erano grandi aspettative per i rossoneri che hanno fatto male soprattutto dal punto di vista del gioco con avversari inferiori sulla carta. Fonseca, per le ambizioni e gli investimenti del club, non può permettersi di sbagliare. Situazione leggermente diversa per la Lazio, ma anche per Baroni la pressione è forte, la sconfitta di Udine ha lasciato brutte sensazioni”.