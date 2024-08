Tesoretto da 33 milioni: i due esuberi sbloccano l’ultimo colpo di Giuntoli

La Juventus fa due su due in campionato e sale in vetta alla classifica, mentre sul mercato Giuntoli vuole regalare altri colpi di spessore al tecnico Thiago Motta

La Juventus brilla in campo ed è scatenata anche sul mercato in questa prima parte di stagione. I bianconeri dopo il Como travolgono anche il Verona e salgono solitari in testa alla classifica.

Due vittorie in altrettante partite per Thiago Motta, che ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina bianconera. Il Dg Giuntoli intanto gli sta consegnando una squadra da scudetto, considerando il massiccio intervento sul mercato. Oggi verrà ufficializzato Conceicao dopo Nico Gonzalez, mentre a breve si sbloccherà anche la situazione in merito a Koopmeiners dopo un lunghissimo inseguimento. L’olandese è sempre stato una priorità per la Juve, forte di un accordo raggiunto da tempo con il giocatore e il suo entourage.

Calciomercato Juventus, Chiesa e Kostic via per il colpo Sancho

Operazione, quella per Koopmeiners, che si sbloccherà per circa 60 milioni di euro con l’Atalanta tra parte fissa e bonus.

Tra oggi e domani è atteso il via libera da parte del club orobico per il centrocampista olandese, che potrebbe non essere l’ultimo colpo di un’estate piena di colpi di scena per il mercato della Juventus. Sul taccuino di Giuntoli c’è infatti anche Sancho, con il Dt bianconero che punta al prestito secco dell’inglese dal Manchester United con parte dell’ingaggio coperto dai ‘Red Devils’. Per un eventuale sbarco di Sancho alla Continassa servirà però piazzare gli ultimi esuberi rimasti al momento sul groppone della ‘Vecchia Signora’ e ci riferiamo specialmente a Kostic e Chiesa. Sul nazionale azzurro, dopo il Barcellona, si è fatto vivo anche il Liverpool, mentre restano degli ostacoli per il passaggio alla Fiorentina del serbo.

La Juve risparmierebbe circa 13 milioni al lordo sugli ingaggi di Chiesa e Kostic, oltre a incassare intorno ai 20 milioni dai cartellini dei due giocatori. Ore calde e decisive alla Continassa, non solo per il promesso sposo Koopmeiners.