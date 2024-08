Sciopero durante il big match di domenica. UFFICIALE: gara rinviata

Cambia il programma del weekend di campionato, il big match di domenica annullato e rinviato per un clamoroso sciopero

Agosto si chiude con il botto, con gli ultimi giorni di calciomercato prima di un intenso weekend in campo. In Serie A, diverse sfide già cruciali, come Inter-Atalanta, Lazio-Milan e Juventus-Roma, anche all’estero tanti appuntamenti di una certa importanza. Ma uno dei big match in palinsesto non avrà luogo, per effetto di una decisione sorprendente.

Nella Eredivisie olandese, il programma di domenica prevedeva originariamente la disputa del ‘De Klassieker’ tra Feyenoord e Ajax. Una sfida sempre carica di emozioni ma anche di tensioni in campo e fuori. Che non si disputerà ed è stata rinviata a data da destinarsi per l’impossibilità di garantire la sicurezza allo stadio ‘De Kuip’ di Rotterdam. Infatti, domenica avrà luogo uno sciopero da parte delle forze di polizia, che da tempo chiedono il diritto ad accedere al pensionamento in maniera anticipata rispetto a quanto accade attualmente. In particolare, si terrà una riunione tra gli stati maggiori delle forze di polizia, che hanno annunciato che non presenzieranno all’esterno dello stadio, un tipo di protesta legata agli appuntamenti calcistici e sportivi spesso minacciata e che questa volta verrà messa in pratica. Perciò, il sindaco di Rotterdam ha annunciato il rinvio della partita, non essendoci le condizioni di sicurezza necessarie per i giocatori e per il pubblico, anche se la sfida sarebbe stata aperta ai soli spettatori di casa, per via degli scontri avvenuti in passato tra le avverse tifoserie.