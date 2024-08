Mourinho lo mette fuori rosa: Krunic offerto ai club di Serie A | ESCLUSIVO

Nuovo terremoto nel calciomercato europeo: Mourinho ha messo Krunic fuori rosa al Fenerbahce. L’ex Milan potrebbe tornare in Serie A

L’avventura di Rade Krunic con il Fenerbahce potrebbe essere vicina alla conclusione. Dopo aver disputato le due gare dei preliminari di Champions League contro il Lugano e quella di andata contro il Lille, il suo minutaggio si è praticamente azzerato.

Il centrocampista bosniaco è rimasto in panchina nell’esordio in campionato contro l’Adana Demirspor e nel ritorno contro i francesi che è costato l’eliminazione dalla massima competizione europea per club. Poi ha giocato 3 minuti contro il Goztepe prima di essere escluso dalla lista dei convocati di José Mourinho per la trasferta contro il Rizespor. Infine Krunic è stato messo fuori rosa e invitato dal presidente dei ‘Canarini’ Ali Koc a trovarsi una nuova squadra. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, alcuni intermediari sono al lavoro per provare a riportare in Italia l’ex Milan. Diversi sono già i club di Serie A ai quali è stato proposto il mediano classe 1993: dalla Lazio al Bologna passando per il Monza ed il neopromosso Parma fino all’Empoli, formazioni in cui ha militato già per quattro stagioni tra il 2015 ed il 2019 prima del salto di qualità.