“Il prima possibile”: ‘terremoto’ in Serie A, esonero e firma Allegri

Le ultime sul futuro prossimo di Massimiliano Allegri, rimasto senza squadra dopo essere stato esonerato dalla Juventus

Allegri potrebbe ripartire presto, non aspettando la fine di questa stagione. Ciò significa che può accettare un progetto in corso, sostitutendo un collega esonerato. Negli ultimissimi giorni hanno ripreso quota rumors sul Milan, considerato il pessimo avvio di Paulo Fonseca. Appena 1 punto in 2 partite, con il ko di Parma che ha messo in evidenza i grossi limiti difensivi e di equilibrio della squadra rossonera.

Per Emanuele Gamba, intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, un ritorno al Milan di Allegri non è così impossibile: “È il più titolato tra gli allenatori liberi – ha precisato il giornalista di ‘La Repubblica’ – Se il Milan decidesse di mandare via Fonseca, non ci sarebbero tante alternative a lui…”.

Allegri non ha intenzione di rimanere due anni fermo, come accadde dopo il primo benservito datogli dalla Juventus: “Al contrario dell’altra volta, vuole tornare ad allenare

il prima possibile“, conclude Gamba su Allegri che ha già allenato il Milan per tre anni e mezzo vincendo Scudetto e Supercoppa italiana. I suoi rapporti con Ibrahimovic, però, non sarebbero così idilliaci, per cui ad oggi appare difficile un suo ritorno in rossonero.