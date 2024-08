Il mercato dà la mazzata finale, il club trema: così arriva la penalizzazione

Il mercato dà una chiara indicazione, le regole sono state sforate così può arrivare la nuova penalizzazione

Campionato iniziato, mercato non ancora finito. Ultimi giorni di trattative che potrebbero avere ripercussioni anche sul resto della stagione e non soltanto per la composizione delle rose e quindi la forza delle squadre.

Spendere troppo potrebbe portare a infrangere le regole relative al Fair Play Finanziario e questo avrebbe una conseguenza devastante: la penalizzazione in classifica. È la Premier League ancora una volta a fare i conti con il famigerato PSR, il limite di profitto e sostenibilità. Questa volta è il Wolverhampton ad essere finito sotto la lente d’ingrandimento. Il club ha già dovuto cedere Kilman al West Ham per provare a rimettere in sesto in bilancio, ma questo potrebbe non bastare per salvare il club da una sanzione. La società, infatti, è molto vicina a superare il limite imposto dal PSR e se dovesse accadere la sanzione sarebbe inevitabile, come del resto accaduto lo scorso anno ad Everton e Nottingham Forest.

Wolverhampton a rischio penalizzazione: limite vicino

Secondo quanto riferisce Stefan Borson su Football Insider, il Wolverhampton “probabilmente hanno quasi superato il PSR 2023-2024” e “devono essere molto cauti in questa stagione”.

Questo nonostante la cessione importante di Kilman arrivata quest’estate: “Si sentono abbastanza vicini al limite di 105 milioni di sterline – le parole di Borson – e devono stare molto attenti”. Ricordiamo che in caso di superamento del limite imposto dal PSR, la penalizzazione come sanzione sportiva è molto probabile e potrebbe complicare una situazione già difficile dopo le due sconfitte nelle prime due giornate di Premier. Lo scorso anno l’Everton dovette pagare con otto punti di penalizzazione (totale a cui si è arrivati in conseguenza di due sanzioni, con riduzione tramite ricorsi) e il Nottingham Forest che si è visto sottrarre quattro punti da quelli conquistati sul campo.

Ora potrebbe essere la volta del Wolverhampton, mentre Manchester City e Chelsea attendono ancora che il loro caso venga giudicato.