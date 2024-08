“Discussione sul ruolo”: fuori dal progetto e addio Juve in extremis

Con l’arrivo di Thiago Motta non è più intoccabile, ecco perché l’ipotesi di una partenza da Torino diventa sempre più concreta

“È riuscito a cambiare lo spirito e la mentalità di una squadra che è transitoria”. A ‘Ti Amo Calciomercato’, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, Emanuele Gamba ha esaltato il lavoro svolto fin qui da Thiago Motta, con la sua Juventus in testa a punteggio pieno – esprimendo un calcio offensivo e piacevole – dopo le prime due giornate di Serie A.

Sul campo, ma anche sul mercato, è una Juve assoluta protagonista. In arrivo quel Koopmeiners fin dall’inizio del mercato assoluta priorità di Giuntoli e dello stesso allenatore italo-brasiliano: “Mai avuto dubbi sul suo arrivo – ha sottolineato il giornalista de ‘La Repubblica’ – ma con l’Atalanta si è comportato male. A Torino non potrebbe fare quello che ha fatto a Bergamo”.

L’acquisto di Koopmeiners non esclude quello di Sancho: “Nelle richieste di Motta c’erano 4 ali. Potrebbe essere Mbangula, semmai, a impedire l’arrivo di Sancho, la cui esperienza può però servire soprattutto in Champions. Manchester United in Italia anche per Bremer l’anno prossimo? Mi sembra molto presto per fare ragionamenti di questo genere”.

Gli ultimissimi giorni di mercato bianconero saranno roventi pure sul fronte uscite, su tutte quella di Federico Chiesa: “Alla fine andrà via, e per pochi soldi… È uscita la notizia dell’interesse del Liverpool. A Barcellona rischia di trovare poco spazio, e sarebbe un problema per Spalletti”.

Via pure Milik? La società ha detto a Motta che non può mandarli via proprio tutti. Del resto la Juve ha speso 200 milioni…”.

Juventus, Gamba a ‘Ti Amo Calciomercato’: “Danilo? Discussione con Motta sul ruolo”

A proposito di possibili addii, occhio a quella in extremis di Danilo, non intoccabile per Motta: “Mesi fa avevo saputo mesi che con Motta il futuro di Danilo sarebbe stato in dubbio. Se giocano Savona e Cabal al suo posto vuol dire che la considerazione di lui è molto bassa – evidenzia Gamba a ‘Ti Amo Calciomercato’ – So che c’è stata un po’ di discussione sul ruolo in campo, lui amerebbe giocare di piùsulla destra. A Verona è entrato al posto di Gatti”.

La sensazione è che possa non far più parte di questo progetto, anche se il suo addio a tre giorni dalla chiusura del mercato è complicata”, conclude Gamba nel suo intervento sul canale Youtube di Calciomercato.it.