Adli-Fiorentina e Amrabat-Napoli, ecco come stanno le cose

Adli pronto a trasferirsi dal Milan alla Fiorentina: il commento sul trasferimento e anche sull’interesse del Napoli per Amrabat

Adli dal Milan alla Fiorentina, l’affare sembra ormai fatto con il calciatore che ha detto sì all’ipotesi viola. Di questo, ma anche del futuro di Amrabat ha parlato a Niccolò Santi in un’intervista a Milanlive.it.

Il giornalista di Firenzeviola.it e Corriere dello Sport ha commentato: “Adli sarà quel tassello di cui la Fiorentina aveva bisogno e il centrocampo resterà così, a meno che non parta Amrabat”. Sul ruolo in cui il francese potrebbe essere impiegato, c’è qualche dubbio. Santi non crede ad un impiego da trequartista, ma commenta: “Palladino gioca con un 3-4-2-1 e ciò che mi lascia perplesso è che penso che per Adli possa essere più congeniale un centrocampo a tre”.

Santi, niente Napoli per Amrabat: “Ottimo rapporto con Palladino”

Il giornalista si è soffermato poi sul futuro di Amrabat: “Sarebbe strano se la Fiorentina se ne privasse, perché poi dovrebbe prendere un sostituto e il mercato finisce a breve”.

Santi conferma l’interesse del Napoli e del Fenerbahce, ma conclude: “Mi risultava che Amrabat non volesse restare a Firenze, più che altro per tornare a Manchester, ma ha stretto un ottimo rapporto con Palladino e magari questo può fare la differenza”.