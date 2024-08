Scamacca e Angela Nasti, la relazione si è già conclusa? L’indizio

La storia d’amore tra Scamacca e Angela Nasti si è già conclusa? Spunta un indizio attraverso i social che ha fatto riflettere

Non sembra essere il periodo migliore nella vita di Gianluca Scamacca. Dopo un pessimo Europeo con l’Italia, l’attaccante dell’Atalanta era pronto a ripartire in nerazzurro con tutta la carica necessaria per migliorare anche i numeri dello scorso anno, ma la sfortuna si è abbattuta su di lui e questo gli ha causato la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Il calciatore dovrà stare fuori dal campo per almeno 8 mesi e ha già visto il suo posto essere preso dal compagno di nazionale Mateo Retegui, che ha iniziato benissimo la sua avventura con la Dea. Il destino, però, ha voluto accanirsi nei confronti di Scamacca, a quanto pare, anche per quel che riguarda la sua vita privata.

Durante l’estate, infatti, il giocatore è stato fotografato con Angela Nasti, sorella di Chiara, moglie di Zaccagni. I due hanno pubblicato anche delle stories e poi una foto che ha ufficializzato il loro amore. Nell’immagine un bacio che non lasciava più alcun dubbio con le emoticons di un cuore azzurro e un sole.

Scamacca e Angela Nasti: tutto finito? I dubbi dai social

A far insospettire i più attenti è stata la mancanza di altri scatti recenti con i due come protagonisti. Niente più post su Instagram e niente più stories. Una semplice casualità? Difficile pensarlo, specie per quello che i followers hanno poi notato nelle settimane successive.

Sul profilo di entrambi, infatti, non appare neanche più una singola foto che li ritrae insieme. Angela ha cancellato ogni singolo post in compagnia di Scamacca, facendo immediatamente presagire ad una rottura tra i due. Al momento, però, i due si seguono ancora su Instagram. Che siano rimasti comunque in buoni rapporti? O che tra i due ci sia stata solo una pausa?

Nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più, intanto l’attaccante prosegue nel suo percorso di recupero dall’infortunio, che lo porterà ad una lenta riabilitazione dopo l’operazione effettuata nelle scorse settimane. Angela, invece, è in viaggio, come mostrato sulle proprie storie Instagram, in cui è ritratta da sola.