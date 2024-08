Oriana Sabatini da urlo, lady Dybala infiamma i social con gli scatti clamorosi in macchina

Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala, ha infiammato i propri social con degli scatti clamorosi in macchina: ecco cosa ti sei perso

E’ stato un mese incredibile quello vissuto da Oriana Sabatini, in questa estate bollente. Lo scorso 20 luglio la cantante, attrice e host di podcast si è sposata con Paulo Dybala, mostrando con tanta gioia gli scatti sul proprio profilo Instagram. La notizia era diventata di dominio pubblico da ottobre, quando, sempre attraverso un video social, era stata condivisa la proposta da parte del calciatore accanto alla Fontana di Trevi, mentre i due erano in compagnia di Leandro Paredes e Alvaro Morata.

La Sabatini aveva mostrato con gioia anche la foto dell’anello regalato dal proprio fidanzato, con tanto di scritta: “Para siempre”, per la felicità dei fan della coppia. Da quel momento l’attesa era grandissima per le nozze e le foto del matrimonio hanno riscosso migliaia di likes su Instagram e i commenti di auguri da parte di amici e followers.

A distanza di un mese da uno dei giorni più belli della vita di Oriana e Paulo, la notizia più calda intorno alla coppia riguardava il possibile addio del calciatore dalla Roma. L’attaccante era ad un passo dall’Al-Qadsiah, club arabo nel quale avrebbe guadagnato fino a 75 milioni di euro, e la trattativa sembrava ormai vicinissima alla fumata bianca, tanto che il giocatore aveva salutato persino i compagni.

Oriana Sabatini resta a Roma e sui social fa impazzire i fan

Il clamoroso dietrofront, forse condizionato anche dalla volontà della stessa Oriana di voler rimanere a Roma, ha così portato Paulo Dybala a vestire ancora i colori giallorossi. Un tripudio da parte dei tifosi capitolini, che hanno persino intonato cori di notte sotto la casa del fantasista, con la Sabatini coinvolta nella gioia collettiva.

Niente Arabia, si resta in Italia e i sostenitori della Roma non hanno perso tempo a invadere di ringraziamenti il profilo Instagram della signora Dybala. Centinaia di commenti rivolti alla cantante, per molti decisiva nella permanenza della Joya nella capitale. Tutti felici e contenti, anche chi di calcio se ne interessa molto meno.

Questo perché Oriana ha omaggiato i suoi followers, nelle scorse settimane, di scatti da urlo. Le immagini nella supercar in top sportivo e pantaloncino hanno lasciato i fan senza parole. La preparazione per le nozze e la cerimonia non hanno affatto sciupato la splendida compagna di Dybala, che ha mantenuto il suo fascino negli splendidi scatti condivisi online.