L’annuncio ufficiale sblocca la Juve: via libera Chiesa

Ultima settimana di mercato decisiva per Federico Chiesa che è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. Intanto un club interessato effettua una doppia cessione

La Juventus alza il ritmo in questi ultimi giorni di calciomercato col chiaro intento di andare a completare la rosa di Thiago Motta, che stasera contro il Verona dovrà dimostrare continuità dopo la buona vittoria contro il Como.

Al netto dei nuovi ingressi in rosa, la società bianconera dovrà anche sciogliere i dubbi sul futuro di Federico Chiesa che è ai margini del progetto tattico di Thiago Motta ed in scadenza di contratto. L’esterno italiano da diversi giorni si allena inoltre in orari diversi da quelli della prima squadra.

Una situazione quindi delicata quella che vive il classe 1997, in uscita da tempo ed ancora in attesa della giusta destinazione che possa accontentare tutte le parti in causa. Sulle sue tracce si è registrato nei giorni scorsi l’interesse vivo del Barcellona che negli ultimi giorni della sessione estiva potrebbe provare l’assalto giusto. D’altro canto da settimane il procuratore del calciatore è stato incaricato di trovare una nuova sistemazione, e siamo ormai giunti al momento decisivo.

Calciomercato Juventus, il Barcellona saluta Lenglet e Vitor Roque: spazio per Chiesa

Al netto delle voci anche sulla Premier, resta quindi accesa la pista che potrebbe portare Chiesa in terra catalana, lì dove però il Barcellona aveva prima di tutto bisogno di creare spazio in organico.

Una necessità quella del Barça che si è tradotta in queste ore in un paio di cessioni di fila, che contribuiscono ad agevolare il potenziale ingresso di nuovi colpi come quello di Chiesa. Il club catalano ha infatti ufficializzato un doppio addio. Prima Vitor Roque finito in prestito al Real Betis, con annessa presentazione social piuttosto particolare sulla scia di un noto videogioco.

Poi è toccato a Clement Lenglet anche lui via con la formula del prestito fino a fine stagione ma tra le fila dell’Atletico Madrid: nell’accordo non è prevista l’opzione di acquisto a titolo definitivo. Il Barcellona così facendo si libera in breve tempo di due esuberi di lusso che potrebbero andare, insieme a qualche altra cessione, a sbloccare potenziali colpi in entrata come appunto l’affare legato a Federico Chiesa che a margine di questa settimana dovrà conoscere il proprio destino.