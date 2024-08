Juventus, Chiesa libera Sancho: “Prestito già definito” | ESCLUSIVO

La cessione di Federico Chiesa può sbloccare Sancho in casa Juventus: “Prestito già definito a gennaio”. Le dichiarazioni in esclusiva

Sono ore decisive anche per l’arrivo di Sancho alla Juventus. Dopo gli arrivi di Nico Gonzalez e Conceicao, la dirigenza bianconera sembra intenzionata a provarci fino in fondo anche per l’esterno inglese. Il suo eventuale arrivo a Torino è legato alla partenza di Federico Chiesa.

A TiAmoCalciomercato, sul canale Youtube di Calciomercato.it, è intervenuto Giovanni Albanese de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Ad un certo punto la Juventus entra in una modalità di tranquillità su Chiesa perché, se dovesse andare male l’ipotesi Barcellona, c’è già un piano B che potrebbe essere soddisfacente per il giocatore. La pista B? Credo in Premier League fra Arsenal e Chelsea, al momento però il Barcellona è la meta che andrebbe a soddisfare tutti nell’affare Chiesa”.

L’addio di Chiesa può sbloccare Sancho nei prossimi giorni: “Secondo me mercoledì è il giorno chiave per la cessione di Federico Chiesa. Se la Juventus libera Chiesa, evita la minusvalenza e negli ultimi giorni di mercato va su un terzo colpo in termini di esterno d’attacco”.

Calciomercato Juve, da Chiesa a Sancho: “Giuntoli aveva già definito il prestito a gennaio”

“Giuntoli aveva già definito il prestito a gennaio di Sancho, che poi fu bloccato da Allegri per non rovinare gli equilibri”, ha anche rivelato Albanese. La pista Sancho, dunque, si conferma caldissima in questi ultimi giorni di mercato.

Un commento, infine, anche sulle ultime mosse in entrata ed uscita: “Un colpo in difesa? Credo che la Juventus avesse lavorato su Skriniar nell’ipotesi in cui si stava complicando Kalulu, ma ad oggi direi di no. Quanto c’è di vero di De Sciglio all’Empoli? Credo tanto”.