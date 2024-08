Inter, esposto sul nuovo acquisto: fascicolo in mano alla Procura

L’associazione agenti, calciatori e società ha voluto vederci chiaro su uno degli acquisti del mercato estivo dell’Inter: i dettagli della vicenda

È giallo in casa Inter su un’operazione di mercato. Non ci riferiamo ovviamente a Tomas Palacios, sbarcato domenica a Milano e che oggi sarà ufficializzato dai campioni d’Italia dopo le rituali visite mediche.

Sotto la lente d’ingrandimento c’è il trasferimento in nerazzurro di Luka Topalovic, ufficializzato lo scorso 2 luglio e proveniente dal club sloveno del Domzale. Sull’operazione sta facendo luce l’AIACS (l’associazione degli agenti, calciatori e società) inviando un esposto alla FIGC calcio in merito alla cessione all’Inter del giovane calciatore 2006. I procuratori che hanno curato la trattativa infatti – come scrive il quotidiano ‘La Verità’ – non sarebbero regolarmente iscritto all’albo della agenti della Federazione.

Calciomercato Inter, esposto alla Procura sul trasferimento di Topalovic

I rappresentanti protagonisti dell’arrivo di Topalovic all’Inter non sarebbero così degli agenti ma dei broker, violando in questo modo il regolamento della FIGC.

L’Aiacs ha voluto così far luce sulla questione, inviando un esposto alla commissioni degli agenti e alla Procura Federale. Il fascicolo è in mano alla Procura dal 23 luglio, che potrebbe eventualmente attivarsi per fare ulteriori approfondimenti sulla vicenda. L’inchiesta sfiorerebbe la società, con la denuncia che al momento è quindi ferma in Procura come sottolinea ‘La Verità’. Il quotidiano aggiunge anche che la pratica è sanzionabile dai regolamenti degli agenti sportivi Coni e FIGC.

Topalovic, 18enne trequartista strappato dall’Inter a una folta concorrenza sul mercato, è stato aggregato alla formazione Primavera allenata da Zanchetta ed è sceso in campo nelle prime due giornate di campionato contro Bologna e Lazio.