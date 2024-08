Fonseca a rischio esonero: Lazio-Milan già decisiva

Paulo Fonseca e il suo Milan non hanno convinto i tifosi nelle prime due giornate: la prossima gara contro la Lazio già decisiva

Inizia in salita l’avventura di Paulo Fonseca, che già al suo arrivo ha suscitato malessere e critiche da parte dei sostenitori rossoneri. In particolare, una buona fetta dei tifosi del Milan esprimono il loro malcontento nei confronti della proprietà per alcune scelte di mercato e dirigenziali.

Fonseca è ritornato da allenatore dopo un paio di anni al Lille, in Francia. Aveva già avuto un’esperienza a Roma, caratterizzata da alti e bassi. I veri successi in panchina li ha ottenuti allo Shakhtar Donetsk, vincendo per tre volte il campionato e raggiungendo importanti traguardi in Europa.

Al Milan, però, la partenza è risultata complessa. Contro il Torino, la formazione rossonera è andata sotto con il punteggio e solo nel finale è riuscita a rimontare lo 0-2, strappando un punto disperato. L’atteggiamento degli ultimi 15 minuti, però, aveva fatto ben sperare. Ma il resto della partita era stato piuttosto deludente. Non è cambiata la sceneggiatura contro il Parma, tant’è che la formazione di Pecchia ha dominato il Diavolo nel corso di tutta la gara. E questa volta, nessuna reazione importante, se non in occasione del gol del momentaneo pareggio di Pulisic.

Fonseca divide i tifosi: Lazio-Milan già un aut aut

Per gli utenti e per i tifosi rossoneri, Paulo Fonseca rischierebbe già dalla prossima giornata la sua posizione in panchina. Stando ai risultati del sondaggio di Calciomercato.it su X, il 40% dei votanti crede che Lazio-Milan – in programma sabato 31 agosto – sarà decisiva per il futuro dell’allenatore portoghese. Il 37%, invece, è decisamente più moderato e pensa che il tecnico abbia bisogno di tempo e fiducia: devono trascorrere almeno due mesi prima di prendere qualsiasi decisione.

Solo il 5% si proietta al derby, una vera spina nel fianco per l’ex mister del Milan Stefano Pioli. Mentre per oltre il 18% degli utenti, la mezza sconfitta contro il Torino e la sconfitta contro il Parma sono colpa dei calciatori, che hanno reso meno delle loro capacità.

🔥 MOMENTO SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x 🧐 Prosegue il momento no del Milan ⚡️ Sui social Paulo #Fonseca è finito immediatamente sotto accusa: il tecnico portoghese merita sempre la fiducia del club? Il #Milan quanto tempo dovrebbe ‘aspettarlo’? — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 25, 2024

In ogni caso, per la società in questo momento Fonseca è intoccabile. La dirigenza sta lavorando per garantire al tecnico una squadra competitiva. Bisogna anche aggiungere che in questo avvio stagionale, in pieno agosto, è davvero troppo presto per tirare le somme e iniziare a fare bilanci sull’operato di mercato e sulle scelte di questi mesi.