Taremi entusiasta dell’Inter: “Club di classe mondiale”. Sfida lanciata a Conceicao e alla Juve

Esordio positivo da titolare a San Siro per Mehdi Taremi: le parole del centravanti dell’Inter in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce

Darmian e Calhanoglu lanciano l’Inter contro il Lecce, con la squadra campione d’Italia che conquista il primo successo in campionato dopo l’incidente di percorso all’esordio in casa del Genoa.

A prendersi la scena è anche Mehdi Taremi, che non ha fatto rimpiangere capitan Lautaro Martinez al fianco di Thuram. L’iraniano però non si accontenta intervenendo in conferenza stampa dopo mister Inzaghi: “Non ho fatto benissimo, posso fare molto di più rispetto a stasera. Lavorerò durissimo in allenamento per fare ancora meglio nella prossima partita”, sottolinea con grande modestia l’ex Porto nella pancia del Meazza.

Taremi è entusiasta del suo arrivo all’Inter: “Sarò sempre grato al Porto, mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra a livello internazionale. Però qui all’Inter l’atmosfera è fantastica, parliamo di una società di classe mondiale. È stato incredibile esordire a San Siro, che è uno degli stati più importanti al mondo. Qui gioco con grandi giocatori, ci sono altri attaccanti importanti e tutti mi stanno dando una mano. Sono molto felice di giocare al loro fianco”.

Infine, Taremi lancia il guanto di sfida all’ex compagno al Porto Francisco Conceicao, che presto sarà un nuovo giocatore della Juventus: “Sono felice per lui, è un bravissimo ragazzo. Io adesso sono all’Inter e gioco solo per vincere contro chiunque“.