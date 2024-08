Scontro di gioco e cambio obbligato: frattura dopo la seconda giornata di campionato

Il campionato è appena iniziato, ma si registrano già seri infortuni dopo le prime partite della stagione

Ancora uno scontro di gioco e un serio infortunio: il giocatore è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella.

La stagione calcistica è appena iniziata, ma si registrano già i primi gravi infortuni. E ci sono squadre già falcidiate dalle defezioni: è il caso del Palermo di Alessio Dionisi che in Serie B ha iniziato il suo cammino nel peggiore dei modi. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Brescia, i rosanero sono stati battuti anche dal Pisa, restando così a quota zero punti in classifica dopo le prime due giornate. E al rendimento negativo dei primi centottanta minuti di gioco si aggiungono anche due gravi infortuni.

Il primo è stato quello del portiere Alfred Gomis, uscito durante la prima partita stagionale dei rosanero contro il Brescia al 36′ del primo tempo a causa di un infortunio al ginocchio destro. Un infortunio particolarmente serio che ha spinto la società a tornare sul mercato e con il direttore sportivo Morgan De Sanctis che ha ingaggiato l’esperto Salvatore Sirigu, tornato a difendere i pali della compagine siciliana dopo tredici anni.

Palermo, ancora un infortunio grave dopo due giornate di campionato

In occasione della partita persa per 2-0 sul campo del Pisa (autogol di Nedelcearu e raddoppio di Nicholas Bonfanti) il tecnico rosanero Alessio Dionisi ha dovuto fare i conti con un’altra defezione.

Durante il secondo tempo della partita giocata in terra toscana, proprio l’autore dello sfortunato autogol Ionut Nedelcearu è stato costretto a uscire dal campo anzitempo, lasciando il terreno di gioco in barella dopo un contrasto particolarmente duro con Mehdi Leris. Uno scontro particolarmente violento quello verificatosi vicino alla gradinata laterale con il difensore rumeno classe ’96 costretto a lasciare il terreno di gioco dopo aver avuto la peggio a causa di un colpo alla testa.

Sanguinante, il giocatore è stato soccorso dai sanitari i quali dopo le prime cure lo hanno immobilizzato e con il collare applicato lo hanno portato fuori dal campo in barella, tra gli appalusi di sostegno di tutti i tifosi presenti sulle gradinate della Cetilar Arena. Lo stesso avversario Mehdi Leris in conferenza stampa si è scusato con Nedelcearu: “Siamo giocatori, ma prima uomini: la salute viene prima di tutto”.

Nelle scorse ore il Palermo ha reso noto le condizioni del difensore classe ’96, sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una frattura delle ossa nasali. Il calciatore proseguirà l’attività agonistica con l’ausilio di una maschera protettiva.