Infortunio e lungo stop dopo la prima giornata di campionato: il club torna sul mercato

La stagione è appena iniziata e si registrano già i primi infortuni: club costretto a tornare sul mercato

Non è ancora finita la prima giornata di campionato e c’è già un grave infortunio: il portiere sarà costretto a restare fermo ai box per diversi mesi.

Inizia con una tegola la stagione del Palermo. La formazione rosanero, tra le più accreditate per la promozione in Serie A, ha iniziato la stagione aprendo il campionato di Serie B sul campo del Brescia dove la squadra allenata da Alessio Dionisi è stata battuta di misura, con un gol di Davide Adorni al novantesimo a decidere il match valevole per la prima giornata del campionato cadetto.

Un inizio in salita, reso ancora più amaro dall’infortunio di Alfred Gomis: il portiere italo-senegalese classe ’93 ingaggiato in questa sessione estiva di calciomercato e legatosi al club rosanero con un contratto di durata biennale dopo le ultime esperienze tra Como e Lorient. La sua partita a Brescia è durata appena trentasette minuti: è stato infatti costretto a lasciare il terreno di gioco, con l’italo-francese Sebastiano Desplanches a prendere il suo posto a a causa dell’infortunio rimediato durante il match disputato allo stadio Mario Rigamonti di Brescia.

Palermo, infortunio grave per Gomis: si teme un lungo stop

Come reso noto dal club rosanero nelle scorse ore, Alfred Gomis è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro.

L’estremo difensore ex Spal e Salernitana sarà così costretto a essere sottoposto a un intervento chirurgico, in programma già nei prossimi giorni. Il portiere classe ’93 dovrà così restare fermo ai box per diverso tempo, pare per sei mesi, tornando così a disposizione di Alessio Dionisi tra fine gennaio e metà febbraio. Ecco perché il club rosanero, con il direttore sportivo Morgan De Sanctis, potrebbe tornare sul mercato per ingaggiare un nuovo portiere, a patto che non si decida di affidare la titolarità al giovane Sebastiano Desplanches, lo scorso anno titolare prima di infortunarsi durante i play-off e con una preparazione estiva condizionata proprio dai postumi dell’infortunio della passata stagione.

Tra i profili che potrebbero interessare al Palermo c’è quello di Andrea Consigli, in uscita dal Sassuolo e desideroso di vivere un’altra stagione da titolare. Occhio anche ad alcune piste estere, come quelle che portano a Vaclik, Karius e Ochoa, quest’ultimo portato alla Salernitana proprio dall’attuale direttore sportivo dei siciliani Morgan De Sanctis.