Il campionato inizia con la penalizzazione: comunicato UFFICIALE Figc

Il campionato inizia con la penalizzazione in classifica: è arrivato il comunicato della Figc con la sanzione decisa

L’inizio della stagione 2024/2025 è stata all’insegna delle sorprese in Serie A. Il massimo campionato è partito con i pareggi di Inter e Milan, due delle grandi favorite allo scudetto.

Una stagione che si preannuncia emozionante, sia nel campionato che di vertice che per i tornei minori. Sarà un’annata in cui non mancheranno le polemiche e qualcosa si sta già iniziando a vedere. Mettendo da parte la Serie A e le discussioni sulle decisioni arbitrali nelle prime partite, anche nelle serie inferiori ci sono argomenti di cui discutere. In particolare la Figc ha da poco emesso un comunicato, ufficializzando la penalizzazione in classifica.

La decisione della Corte Federale d’Appello della Figc ha accolto il ricorso della Procura Federale, infliggendo un punto di penalizzazione al Lanciano da scontare nel campionato di Eccellenza abruzzese. Una sanzione dovuta al mancato pagamento degli emolumenti per il tecnico Tiziano Mucciante, allenatore della Miglianico Calcio nella stagione 2021/2022.

Ricorso accolto, un punto di penalizzazione per il Lanciano

È la stessa società a spiegare come è maturata la decisione della Corte di Appello Federale e a respingere gli addebiti.

Nella nota del Lanciano si spiega che “la sanzione è stata inflitta per le violazioni addebitate al sig. Valeriano Palombaro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Miglianico Lanciano Football Club“. In particolare si parla del mancato pagamento all’allenatore del Miglianico Calcio anno sportivo 2021/2022, sig. Tiziano Mucciante, la somma accertata dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. con lodo n. 34/72 del 14.12.2023”.

Una circostanza di cui la società attuale non era stata informata, inoltre “gli atti ed i comportamenti posti in essere dall’allora presidente dotato di poteri di rappresentanza, il sig. Valeriano Palombaro” hanno portato anche al riconoscimento della responsabilità diretta della Società Maglianico Lanciano FC. Questo nonostante l’attuale proprietà abbia corrisposto al tecnico il dovuto con bonifico effettuato a gennaio 2024.