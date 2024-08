Roma-Empoli, Sullo: “Meritavamo anche di più”. Gyasi. “Sul primo gol pensavo già a esultare”

L’Empoli espugna l’Olimpico con una super prestazione meritando il 2-1 finale: le parole in conferenza del tecnico Salvatore Sullo e di Gyasi

Serata storica per l’Empoli, che manda ko la Roma all’Olimpico per 2-1 grazie ai gol di Gyasi e al raddoppio di Colombo su rigore nella ripresa.

Nel postpartita le parole del tecnico Salvatore Sullo e dello stesso numero 11 autore della prima rete: “Abbiamo preparato bene la partita, il mister ci chiede di attaccare e difendere allo stesso modo, questo ho cercato di fare con i compagni ed è andata bene. Col mister in settimana l’abbiamo studiata bene, l’attacco al secondo palo. Ho sbagliato il primo perché pensavo già a esultare, poi mi è andata bene con lo stesso schema”, le parole di Gyasi.

Poi Sullo: “Se mi aspettavo una Roma del genere? Non parlo mai degli avversari, ma l’Empoli ha fatto una grandissima partita, un grande primo tempo, ha messo in difficoltà la Roma e meritava il doppio vantaggio. Nella ripresa è stata più difficile, dovevamo fare il terzo per vincerla, abbiamo sofferto ma potevamo fare anche il terzo e lì avremo chiuso definitivamente la partita. Siamo al 25 agosto, il campionato è lunghissimo. Il risultato ci ha premiato, ci dice che il lavoro paga e questo è un punto di partenza. Non deve essere altro che tre punti importantissimi. Non tutti verranno qui a vincere a Roma, ma dobbiamo già metterla da parte”.

L’Empoli ha fatto vedere grande qualità, può essere il valore aggiunto? “Abbiamo bisogno di tutto, di qualità quando la partita lo chiede e ce ne offre la possibilità, di rabbia e determinazione contro una grande squadra intercettando 5-6 palloni, di gente pronta a subentrare cercando di dare di più di chi era titolare. Abbiamo bisogno di tutto. Quando sei in una squadra non tra le grandi, per raggiungere l’obiettivo devi essere vicino al 100%.