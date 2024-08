Marotta chiude con il botto: tre cessioni immediate

Beppe Marotta non ha ancora chiuso il calciomercato dell’Inter, almeno per quanto riguarda le uscite: i nerazzurri possono concretizzare tre cessioni

È difficile definire l’Inter la regina del calciomercato estivo. Il Milan ha completato la rosa con acquisti mirati, la Juve ha rivoluzionato la squadra centrando colpi costosi e molto importanti, l’Atalanta ha allungato il gruppo e anche il Napoli ha detto la sua, come la Roma. Beppe Marotta, invece, ha deciso di tenere il profilo basso e ha chiuso a parametro zero i colpi Taremi e Zielinski.

Poi la dirigenza si è concentrata essenzialmente sul rifinire la squadra e ha portato a Milano Josep Martinez, secondo portiere che affiancherà Yann Sommer e per cui è stata pagato la clausola rescissoria, e Tomas Palacios, difensore di grande prospettiva, ma ancora piuttosto inesperto, che proprio in queste ore sta completando il suo trasferimento in nerazzurro per 6,5 milioni di euro più bonus – operazione complessiva da circa 11 milioni.

È chiaro che con quattro nuovi volti, i tifosi non siano molto esaltati dalla campagna estiva e si sarebbero aspettati qualcosa di più, ma la società è riuscita nell’intento di trattenere tutti i big e rinnovare contratti importanti, tra cui anche quello di Lautaro Martinez. A pochi giorni dal gong finale, è davvero difficile pensare che in casa Inter ci possano essere sorprese dell’ultimo minuto, piuttosto c’è ancora qualcosa da fare in uscita.

L’Inter si concentra sulle cessioni: tre addi nelle ultime ore

Partiamo dal caso più spinoso, cioè quello relativo Joaquin Correa. Simone Inzaghi ha ribadito nelle ultime ore l’utilità dell’argentino in rosa, con ottimi parametri fisici e caratteristiche quasi uniche come fantasista. In due partite di Serie A, però, non ha giocato neanche un minuto, è ai margini e i tifosi non hanno fiducia in lui.

Inoltre, quei 7 milioni di euro lordi di ingaggio per un anno pesano sui conti societari, per cui i nerazzurri faranno di tutto per cederlo entro fine mercato. Dopo diverse uscite di giovani nelle ultime settimane, è praticamente deciso anche il futuro di Fontanarosa: dopo il prestito al Cosenza della scorsa stagione, ripartirà dalla Reggiana, sempre a titolo temporaneo.

L’ultimo caso da risolvere è quello di Salcedo. L’attaccante si è rivisto con la maglia dell’Inter nel pre campionato, ma non resterà e non è facile trovargli una destinazione. Nelle ultime ore di mercato, si attendono offerte che possano permettergli di giocare molto più di quanto non farebbe in nerazzurro.