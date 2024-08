L’arbitro dice basta: partita sospesa, non si gioca più

Clamorosa presa di posizione dell’arbitro che, vista la crescente tensione in campo, ha deciso di interrompere la partita

Secondo weekend di campionato per la Serie A. Quest’oggi sono quattro le partite in programma con l’attenzione concentrata soprattutto in serata con le partite Napoli-Bologna e Roma-Empoli.

Ma se la Serie A, come i principali campionati europei, è già iniziata, non altrettanto si può dire per i campionati minori. Ad esempio il campionato di Eccellenza non è ancora partito e le squadre sono ancora impegnate in test amichevoli. Lo era, almeno sulla carta anche quello di ieri tra Maceratese e Trodica: un allenamento congiunto che però è andato un po’ sopra le righe con l’atteggiamento delle due squadre improntato sull’aggressività.

Il risultato finale è di 1-1 con il gol del Trodica firmato da Bonvin a cui ha risposto il pareggio della Maceratese con Albanesi. Proprio quest’ultimo è stato uno dei calciatori più bersagliati dagli avversari con falli anche duri, come su Nasic. Un atteggiamento che ha innervosito anche la Maceratese, accrescendo la tensione.

Maceratese, test con il Trodica sospeso: cosa è successo

Una escalation di nervosismo che ha portato anche ad alcuni accenni di rissa in campo. Soprattutto nella parte finale, dopo un’entrata dura su Nasic, si è creato un capannello che ha convinto l’arbitro ad interrompere il match.

La partita quindi non è terminata al novantesimo ma, come riferisce ‘cronachemaceratesi.it’, dieci minuti prima. Il direttore di gara, non ufficiale visto che si trattava di un semplice allenamento congiunto, ha preferito mandare le squadre negli spogliatoi con dieci minuti di anticipo per evitare che l’atmosfera già bollente degenerasse. La soluzione migliore visto che poi gli animi delle due squadre, nel rientrare negli spogliatoi si sono placati e il clima nel post gara è stato sereno.