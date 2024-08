Infortunio al Maradona: finisce subito il suo Napoli-Bologna

Il difensore si ferma per un problema muscolare. Il cambio è arrivato già al diciassettesimo minuto di gioco. Finisce così il suo match del Maradona

Ancora un problema muscolare in Serie A. L’ennesimo in questo inizio di stagione, in cui si sono fermati diversi calciatori.

Ne hanno fatto le spese le big, con il Milan che ha dovuto rinunciare ad Alvaro Morata, così come l’Inter che ha perso Lautaro Martinez per il Lecce. Anche la Juve non è stata fortunata con due stop importanti, come quelli di Weah e Thuram.

Napoli-Bologna, stop per Erlic

Stasera è toccato a Martin Erlic fermarsi per un guaio muscolare. Il difensore centrale ex Sassuolo ha dovuto abbandonare il campo intorno al diciassettesimo, per un infortunio al flessore destro.

Il calciatore si è accasciato a terra dopo un intervento difensivo su Politano. Così Vincenzo Italiano si è affidato a Lucumì. Nelle prossime ore gli esami strumentali faranno chiarezza sull’entità del problema. Una volta conosciuto il reale problema, capiremo chiaramente anche quanto Martin Erlic dovrà stare fermo. Il calciatore potrà sfruttare la pausa per le nazionali per tornare al 100%, così da esserci per l’esordio in Champions League del Bologna. Praticamente impossibile, invece, che possa giocare il prossimo incontro in Serie A, in programma sabato prossimo alle ore 18.30 contro l’Empoli