DIRETTA Serie A, Napoli-Bologna e Roma-Empoli: le formazioni UFFICIALI LIVE

La domenica di Serie A si chiude con i due posticipi del Maradona e dell’Olimpico: in campo Napoli-Bologna e Roma-Empoli

La domenica della seconda giornata di Serie A si chiude con due posticipi interessanti: allo stadio Maradona è di scena Napoli-Bologna, mentre all’Olimpico scendono in campo Roma ed Empoli.

Due partite che vedono affrontarsi squadre che devono ancora trovare la prima vittoria in campionato: il Napoli di Antonio Conte deve riscattare la brutta sconfitta di Verona, anche se il tecnico salentino giocherà ancora senza attaccante ‘titolare’ visto che Osimhen è fuori squadra e Lukaku non è ancora arrivato. Per gli azzurri un cliente ostico come il Bologna di Italiano che all’esordio ha pareggiato in casa dell’Udinese: i rossoblù dovranno fare a meno di Cambiaghi, operato e costretto ai box per sei mesi.

A Roma, invece, atmosfera di ‘festa’ dopo il no di Dybala all’Arabia Saudita: il popolo dell’Olimpico dedicherà il giusto tributo alla Joya che ha scelto di restare in giallorosso e proverà a spingere la squadra di De Rossi verso la prima vittoria stagionale dopo il pareggio di Cagliari. Pari all’esordio anche per l’Empoli di D’Aversa che contro il Monza ha impattato 0-0 in un match caratterizzato dalle polemiche per le condizioni del manto erboso del Castellani. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Bologna e Roma-Empoli

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. All: Conte

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Erlic, Beukema, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. All: Italiano

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk. All. De Rossi.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. All. D’Aversa.

CLASSIFICA SERIE A: