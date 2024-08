De Rossi, ko e “dimissioni”: c’è già il nome del sostituto

Roma, bufera De Rossi dopo il ko: “dimissioni” e c’è già il nome del sostituto

Alla fine del primo tempo erano arrivati sonori fischi. Che sono addirittura aumentati alla fine della gara. Perché nonostante i due legni colpiti all’inizio della ripresa, la prestazione della Roma, sconfitta in casa 1-2 dall’Empoli, non può certo giudicarsi sufficiente.

L’Empoli esce trionfante dall’Olimpico con un gol per parte e con il rammarico di non averne segnati altri nel primo tempo. Perché gli errori sotto porta di Gyasi e Colombo, autori per altro delle due reti, sono stati piuttosto marchiani. D’altro canto la Roma può certamente recriminare per i tre pali colpiti, ma la prova difensiva della formazione giallorossa è stata decisamente negativa.

Al centro delle critiche infatti c’è la prestazione della formazione allenata da Daniele De Rossi. E proprio nei confronti del tecnico, su X, si sono scagliati i tifosi giallorossi. “Riuscirà De Rossi a dimettersi” si chiede un tifoso. “Dovrebbe farlo stasera a prescindere” la replica di un altro supporter. Segno quindi di come il tecnico sia stato individuato come il principale colpevole di questo stentato inizio di campionato.

Riuscirà De Rossi a dimettersi — AntiPazzini (@mayoraltitolare) August 25, 2024

Dovrebbe farlo stasera a prescindere — Sololamaglia🟠🔴 (@sostenibile_2) August 25, 2024

Finita la favoletta Roma, De Rossi è un Gattuso qualunque pic.twitter.com/69cLIq2UPG — Alessà Yildiziano ™️ (@Yildizianismo) August 25, 2024

Mi dispiace ma se non vince con Cagliari ed Empoli, De Rossi è il primo colpevole — Mattia🐺 (@Mattia_01_) August 25, 2024

De Rossi dovrebbe sta a fa la gavetta in Lega Pro, ma siccome c’ha la vena gonfia e il Colosseo tatuato ce lo dobbiamo subire noi.

Tifoseria di scimmie che ancora va dietro a ste follie.#RomaEmpoli — Massimo Decimo Bossetti (@BossettiDecimo) August 25, 2024

E c’è chi ha in mente il nome del sostituto. O meglio è convinto che questa squadra possa essere allenata da una sola persona, Claudio Ranieri, per altro idolo della tifoseria romanista. E intanto, anche nelle altre tifoserie, c’è chi si chiede “Quanto durerà la favola De Rossi”. Insomma il clima in casa Roma è già tesissimo.

Mi dispiace per De Rossi ma questa squadra di mediocri senza testa e cuore puó essere allenata solo da Ranieri. #RomaEmpoli — Sending Wolf 🐺 (@sendingarrow) August 25, 2024