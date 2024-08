Roma-Empoli, primo tempo horror: l’Olimpico non perdona e fischia i giallorossi

Primo tempo pessimo per la Roma di De Rossi, in svantaggio dopo i primi 45 minuti: i tifosi giallorossi insofferenti manifestano il loro malumore

La prima stagionale all’Olimpico, almeno per ora, è decisamente triste per la Roma. Una partita attesissima per i giallorossi e per Dybala, per gli esordi casalinghi di Soule e Dovbyk che proprio non hanno ingranato. Ma in generale la squadra di De Rossi ha subito almeno tre o quattro occasioni nitide e clamorose dall’Empoli, che poi ha meritato il vantaggio sullo scadere del primo tempo legittimando un’ottima prestazione.

Una Roma spenta, soprattutto a centrocampo dove sembra ancora in ritardo di condizione a differenza dei toscani che rovesciano il fronte con rapidità e concretezza. E i tifosi giallorossi ovviamente non possono che non gradire, durante la partita come soprattutto alla fine dei primi 45 minuti. All’intervallo sono piovuti fischi sonori dagli spalti nei confronti della squadra di De Rossi, per la prestazione opaca un po’ in tutti i reparti. Un Dybala un po’ insofferente, che prova a dare direttive ai suoi compagni, si scambia la maglia con Maleh a fine tempo. Servirà che brilli tutta la sua Joya nella ripresa.