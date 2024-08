Dal Milan alla terza categoria: il trasferimento è ufficiale

Il clamoroso trasferimento in terza categoria è ormai ufficiale: si tratta di un ragazzo che ha vestito le maglie di Milan e Sampdoria

La tradizione, la passione calcistica e la qualità sono caratteristiche del Milan del passato, del presente e anche del futuro. I rossoneri hanno avuto nel loro vivaio giovani campioni che poi hanno scritto la storia, ma purtroppo non per tutti le cose possono andare così. Oggi vi raccontiamo una storia pazzesca di un ragazzo classe 2000 che fino a pochi anni fa vestiva la maglia del club meneghino e ora ha deciso di ripartire dalla terza categoria per sposare un nuovo progetto.

Stiamo parlando di Axel Campeol: ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Milan, fino al 2018 quando si è concretizzato il suo trasferimento alla Sampdoria Under 19 a titolo gratuito. Da lì, è passato alla Vis Pesaro e poi al Grosseto fino a un triste ritiro prematuro. L’addio di un ragazzo a 21 anni al calcio giocato fa sempre discutere, ma in quel caso un po’ di più.

Il difensore, sempre molto attivo sui social, aveva pubblicato uno sfogo che aveva fatto il giro del web: “Purtroppo in Italia c’è ancora un mentalità chiusa rispetto ad altri paesi, non si vede il calcio nel modo giusto. La poca importanza che viene data ai giovani in futuro potrebbe portare a indebolire nazionale e club italiani poiché lo spazio per farli crescere è poco e tanti decidono di mollare o vengono persi per strada tra i prestiti“, aveva annunciato.

Dal Milan alla terza categoria: Campeol torna a giocare

Dopo tre anni di stop, in cui comunque di cose ne ha fatte tante, Campeol tornerà in campo e lo farà con la maglia molto seguita dello Zeta Milano, la società fondata dallo youtuber ZW Jackson e che anche quest’anno ha l’obiettivo di risalire la china fino alla seconda categoria.

L’attesa è tanta da parte dei tanti fan che seguono settimana dopo settimana sui social le vicende della squadra, ma con Campeol in campo le speranze sono sicuramente un po’ di più. D’altronde, nell’ultimo periodo ZW ha messo a segno degli acquisti veramente importanti che potrebbero fare la differenza nella scalata in classifica.

Dopo il Milan e aver giocato più di 50 partite tra i professionisti, Campeol riparte dalla voglia di calcio e di sposare un progetto davvero interessante.