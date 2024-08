Cessione eccellente a fine mercato: la Juve ha deciso

La Juventus ha tracciato cedibili o meno della sua rosa, ma molto è legato alle possibili offerte: ecco la decisione su un centrocampista

La Juventus sta accelerando per completare la rosa in questi ultimi giorni di mercato. Thiago Motta, che intanto sta preparando la sfida di lunedì col Verona, aspetta con ansia e assapora già la batteria di esterni nuova di zecca che Giuntoli gli ha messo a disposizione. C’è Francisco Conceicao, ma anche Nico Gonzalez in arrivo alla Continassa tra oggi e domani.

Da tenere d’occhio sempre anche il mercato in uscita, le cessioni che ovviamente sbloccherebbero ancor di più i nuovi arrivi. In primis Chiesa, ma anche Kostic e Arthur, De Sciglio e Tiago Djaló che piace al Porto e può andare via anche in prestito con diritto di riscatto. Per l’esterno azzurro la speranza è che il Barcellona possa chiudere a breve, risolvendo anche tutti gli altri problemi di liste, mentre per gli altri si attendono novità magari anche da Firenze. Questo il quadro complessivo della Juventus, a meno che poi ovviamente non arrivi un’offerta improvvisa per altri calciatori. E di questi tempi, se la cifra è importante, è sempre difficile – se non addirittura poco conveniten – dire no. Ad esempio in Inghilterra si continua a parlare, non con troppa insistenza ma tant’è, di Manuel Locatelli.

Locatelli, voci in Inghilterra: la Juve ha scelto la strategia

Il mediano azzurro, che in realtà ha perso la Nazionale da qualche mese, è da qualche settimana in orbita West Ham ed è oggetto di considerazioni da parte di tifosi e tabloid inglesi. Niente di concreto, ma di sicuro c’è che se ne parla spesso. La Juventus ad ora non se ne preoccupa minimamente, anche perché per Thiago Motta Locatelli è parte integrante della sua rosa, una risorsa preziosa nel reparto anche se con l’eventuale arrivo di Koopmeiners non avrebbe più spazio.

Ma questo può non rappresentare un problema, visto che i bianconeri giocheranno tantissime partite considerando tutte le competizioni. E con le rotazioni ci sarà uno spazio improtante per tutti, compresi lui e Fagioli. Poi le strade del mercato, si sa, sono infinite e chiudere la porta a una eventuale offerta da 30 milioni o più sarebbe praticamente impossibile. Dalla Premier League, ma ovviamente non solo. Soprattutto se dovesse avere la garanzia di essere titolare e protagonista assoluto per riprendersi la Nazionale. Per la Juve a quelle cifre sarebbe una plusvalenza da oltre 10 milioni visto che ora Locatelli è a bilancio per 19 milioni. Insomma, una sua partenza non è assolutamente in preventivo, ma anche negli ultimi giorni di mercato i bianconeri non direbbero no a una proposta ‘indecente’.