Adams e Milinkovic bloccano la Dea, Palladino non riesce a vincere

Torino vittorioso contro l’Atalanta grazie ad Adams e Milinkovic-Savic, la Fiorentina non va oltre il pari contro il Venezia

Non sono mancate sorprese nel corso dei match giocati alle 18.30. Il Torino si dimostra avversario coriaceo e dopo il Milan ferma anche l’Atalanta. A differenza che del match di San Siro, i granata evitano il pari nel recupero e conquistano tre punti preziosi.

Che Adams (LaPresse) – Calciomercato.it

Risultato importante anche per il Venezia, che su un campo complicato come quello di Firenze riesce a strappare contro la Fiorentina una prezioso 0-0. Palladino dunque non riesce ancora a centrare la prima vittoria alla guida dei viola. Nel match di Torino è Che Adams il mattatore della serata. Per lo scozzese gol e assist, in una vittoria emozionante, sigillata dal rigore parato da Milinkovic-Savic in pieno recupero a Pasalic. Ad aprire le danze era stato Retegui, al terzo gol in campionato, ma Ilic prima ed Adams nella ripresa, hanno ribaltato il risultato per il Toro.

A Firenze la partita finisce invece 0-0. Rimandata quindi la prima vittoria di Palladino sulla panchina viola. I padroni di casa creano di più, ma non riescono a concretizzare. E nel finale Terracciano è decisivo in un paio di circostanze evitando la beffa della sconfitta.

Fiorentina-Venezia 0-0

Torino-Atalanta 2-1

Marcatori: Retegui (A) 26′, Ilic (T) 31′, Adams (T) 49′.

CLASSIFICA SERIE A: Inter*, Genoa*, Parma*, Torino* e Udinese* 4 punti; Atalanta*, Verona, Lazio* e Juventus 3; Fiorentina* 2; Bologna, Cagliari, Empoli, Venezia*, Milan*, Monza* e Roma 1, Como, Lecce* e Napoli 0.

*una partita in più