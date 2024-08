Terribile scontro di gioco, volto insanguinato: è stato portato in ospedale

Attimi di paura durante il match di questa sera: violento scontro di gioco, il calciatore lascia il campo in barella e viene portato in ospedale

Momento di tensione durante il secondo tempo di Pisa-Palermo, partita valida per la seconda giornata di Serie B.

Nel corso del 56′ minuto di gioco, c’è stato un violento scontro tra Leris e Nedelcearu. Ad avere la peggio è stato il difensore rumeno della formazione rosanero che è caduto a terra sanguinante. Immediati i soccorsi con l’arbitro che ha fermato il gioco per diversi minuti di gioco per consentire allo staff medico di curare il calciatore. Il 28enne ha dovuto lasciare il terreno di gioco con il volto insanguinato: Nedelcearu è apparso vigile anche se immobile.

I soccorritori gli hanno applicato un collare protettivo prima di portarlo via dal campo in barella. Immediato anche il trasferimento in ospedale per sottoporre il calciatore agli accertamenti del caso. Serata decisamente sfortunata per il rumeno visto che la partita era iniziata con un suo autogol: subito dopo il cambio è arrivato anche il raddoppio del Pisa ad opera di Bonfanti.