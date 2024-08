Non riescono a presentarsi in campo: UFFICIALE, partita annullata

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale il club ha fatto chiarezza sulla vicenda, spiegando le ragioni che porteranno molto presumibilmente al rinvio della gara

La seconda gara di campionato di Serie A è ormai alle porte e non sono pochi gli spunti che potrebbero offrire i prossimi match. Con le big ancora in rodaggio, infatti, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Tuttavia, le vicende di campo si intrecciano profondamente anche con altri tipi di questioni che solo apparentemente esulano dalla sfera calcistiche. In Italia, ma anche negli altri campionati.

Un discorso importante, sotto questo punto di vista, lo meritano le ‘nobili decadute’. Club che soltanto alcuni anni fa sono riusciti a ritagliarsi un ruolo importante e che invece si trovano ora a fare i conti con numeri problemi societari. Ne sa qualcosa il Bordeaux che, alla luce dell’ultima sentenza della Direction Nationale du Contrôle de Gestion, è stata declassata nella National 2, ovvero la quarta divisione del campionato francese. Per una serie di motivazioni economico-finanziarie, dunque, i ‘Girondini’ sono stati costretti a subire la duplice retrocessione. Ma non è finita qui. Come evidenziato da ‘Sud-Ouest’ nei giorni scorsi, il club francese avrebbe dovuto assemblare quattro squadre da iscrivere a quattro campionati diversi, tra compagini giovanili, Under 19 e Under 17. Il condizionale è d’obbligo visto quanto comunicato dallo stesso Bordeaux con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale:

“Come ha informato la FFF, l’FCGB non è ancora in grado di presentare una squadra questo fine settimana contro lo Stade Bordelais nel campionato N3 e quindi rinuncia a questo incontro. Il Club sta concentrando i propri sforzi nel mettere insieme le squadre che giocheranno il prossimo fine settimana”.