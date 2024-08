“Non abbiamo paura”: Ibra ‘traccia’ il mercato e fissa un obiettivo

Le parole di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di DAZN pochi minuti prima della sfida tra Parma e Milan. Ecco quanto riferito dal dirigente svedese

Dopo il sofferto pareggio in rimonta ottenuto contro il Torino, il Milan è chiamato a lanciare segnali importanti. Con alcune defezioni nell’undici titolare, la compagine di Fonseca se la vedrà con il Parma. Nel frattempo, però, a tenere banco continuano ad essere le indiscrezioni di mercato. Sugli acquisti già effettuati e sulle prossime mosse del Milan si è espresso Zlatan Ibrahimovic, che così ha chiosato ai microfoni di DAZN:

Sul mercato in entrata si sono cercati obiettivi tecnici ed umani? “Sì, abbiamo cercato dei profili che diano qualcosa in più anche a livello umano. La squadra resta giovane, ma portano qualcosa in più: speriamo”.

Mercato in entrata chiuso lì davanti? “Abbiamo raddoppiato tutte le posizioni in campo, senza dimenticare il Milan Futuro su cui vogliamo puntare: se prendiamo troppi calciatori blocchiamo lo spazio. Ci crediamo nei nostri giovani e non abbiamo paura a metterli in campo: ovvio, devono prepararsi, ma questa è una nostra responsabilità. La squadra è completa, siamo sul giorno sei su sette, vediamo cosa succede”.