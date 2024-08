Juventus, Danilo non si è allenato: ecco cosa è successo

Danilo è stato fuori alla prima giornata contro il Como, ufficiosamente per scelta tecnica. Il brasiliano può dire addio alla Juventus

Danilo non è più intoccabile con Thiago Motta, ecco perché non si può escludere un addio alla Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Ma un addio è possibile anche dopo il 30 agosto, considerato che il brasiliano è seguito con attenzione da alcuni club sauditi. E in Arabia il mercato chiuderà i battenti il 6 ottobre…

Danilo è stato fuori alla prima giornata di Serie A contro il Como, ufficiosamente per scelta tecnica. Ed è a forte rischio anche per la seconda, seppur ufficialmente per problemi fisici. Oggi il 33enne non si è allenato a causa di un trauma contusivo al tallone sinistro. Le sue condizioni verranno valutate meglio nella giornata di domani, ma una sua assenza col Verona ad ora è molto probabile.