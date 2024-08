Due big ko prima della partita: la scelta emozionante dell’allenatore

I due ko sono davvero importanti prima della partita: l’allenatore è pronto a schierare un calciatore che emoziona i tifosi

Nel calcio è importante anche la storia, anzi sono due concetti estremamente legati e da cui è possibile predire anche il futuro. La storia che vi raccontiamo oggi è un pezzo d’amore anche per il passato e che si ripercuote con eco straordinario anche sul presente. Il protagonista è il Real Madrid.

Sì, stiamo parlando di uno dei club più identitari al mondo, sicuramente il più vincente a livello europeo, che ha macinato Champions League negli ultimi decenni e aperto un ciclo che sembra infinito. I Blancos, però, negli ultimi giorni hanno avuto qualche problema fisico di troppo a cui far fronte. Sono finiti ai box sia Eduardo Camavinga, alla vigilia della Supercoppa Europea, sia Jude Bellingham, prima della seconda giornata della Liga.

Sono due assenti pesanti a cui Carlo Ancelotti dovrà far subito fronte per non perdere punti per strada. Ma ha un’arma segreta nella manica da sfruttare immediatamente. Domani contro il Valladolid, il club della Capitale ha bisogno di far punti e Luka Modric potrebbe essere l’asso nella manica.

Modric partirà dal primo minuto con il Real Madrid: tifosi in estasi

Ancelotti rispolvererà il centrocampista croato, non più un giovanotto, ma un top player iconico per il Madrid. Ha vinto tantissimo ed è sempre stato un perno della squadra, con la capacità di comandare il gioco e vedere linee di passaggio incredibili: per questo, ha conquistato anche il Pallone d’Oro, lasciando a bocca aperta il mondo intero.

Dalla scorsa stagione, per forza di cose, ha perso il posto da titolare, ma alla fine ha scelto di restare in Spagna, con la maglia che ormai sente nel cuore e con cui ha vinto davvero tutto il possibile. Contro il Valladolid ha l’ennesima occasione di dimostrare il suo valore e sicuramente risponderà presente all’appello.

Vederlo ora in campo, sapendo che non accadrà più così spesso, sta generando anche grande emozioni nei tifosi e attesa da parte dei media. D’altronde, uno come lui non potrà mai essere considerato come tutti gli altri, e questo è un dato di fatto.