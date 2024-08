Disastro Milan a Parma, Ibrahimovic impietrito: la reazione al ko è virale

Clamoroso passo falso del Milan contro il Parma: rossonero ancora senza vittorie, la reazione di Ibrahimovic è virale

Pesante sconfitta per il Milan contro il neo-promosso Parma. I rossoneri, reduci dal pareggio casalingo contro il Torino, vengono battuti dalla formazione di Fabio Pecchia in maniera anche meritata.

Un primo tempo nel quale i ducali vanno in vantaggio con Man ed hanno più occasioni per aumentare il bottino, sprecando diverse palle gol davanti a Maignan. Nella ripresa il Milan fa qualcosa di più e trova anche il pareggio, ma poi subisce il nuovo vantaggio ducale firmato da Cancellieri. Una sconfitta che pesa, soprattutto per il modo in cui è arrivata, e che fa nascere inevitabili dubbi sulla competitività della rosa a disposizione.

Parma-Milan, la reazione di Ibrahimovic al ko

La sconfitta non è stata accolta bene da Zlatan Ibrahimovic. Le telecamere hanno inquadrato la reazione del dirigente rossonero durante la partita.

Lo svedese è apparso particolarmente contrariato: testa bassa e mani sul volto, un’espressione eloquente che commenta meglio di qualsiasi altra parola il momento del Milan. Di certo il nuovo corso di Fonseca avrebbe dovuto iniziare in tutt’altro modo, ma non è ancora il momento dei processi: il mercato è ancora in corso e poi c’è un’altra partita prima della sosta. Serve però invertire subito la rotta: un punto in due partite è troppo poco e la faccia di Ibrahimovic lo dice chiaramente.