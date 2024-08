DIRETTA Serie A, Parma-Milan e Udinese-Lazio: le formazioni ufficiali – LIVE

La seconda giornata di Serie A inizIa con Parma-Milan e Udinese-Lazio: calciomercato.it le seguirà in tempo reale

Partita dal fascino particolare e che ha regalato sempre grandi emozioni, Parma-Milan mette di fronte due squadre con lo stato d’animo agli antipodi. Reduci dall’ottima prestazione contro la Fiorentina, conclusasi in pareggio, i Ducali proveranno a dare un’ulteriore gioia ai propri tifosi contro i rossoneri, finiti subito nel mirino della critica dopo il 2-2 in rimonta contro il Torino.

Rispetto ala sfida che ha segnato il ritorno in Serie A, Fabio Pecchia ritrova Enrico Del Prato, rientrato dalla squalifca, ma dovrà fare ancora a meno di Benedyczak, Charpentier, Di Chiara, Hernani, Osorio e Partipilo. Anche se minori di numero, le assenze rossonere hanno messo nei guai Paulo Fonseca, che nella conferenza stampa della vigilia ha annunciato la titolarità di Noah Okafor al posto dell’infortunato Alvaro Morata. Bocciatura immediata, dunque, per Luka Jovic, autore di una brutta prestazione la scorsa settimana.

Dopo l’ottimo pareggio ottenuto in casa del Bologna, mister Runjaic proverà a convincere ulteriormente gli scettici nella prima di campionato di fronte al proprio pubblico. Fermato da una lesione muscolare, Alexis Sanchez dovrà stare lontano dai campi per alcune settimane. In casa Lazio, Marco Baroni dovrà fare ancora una volta a meno di Gila, ma alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Luca Pellegrini, vittima di un incidente stradale, per fortuna senza conseguenze gravi per il terzino sinistro. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Formazioni ufficiali Parma-Milan e Udinese-Lazio

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estévez, Sohm; Man, Bernabé, Mihăilă; Bonny.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Reijnders, Musah, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Okafor All. Fonseca.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni.

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta, Verona, Lazio e Juventus 3 punti; Bologna 1, Cagliari 1, Empoli 1, Fiorentina 1, Genoa 1, Inter 1, Milan 1, Monza 1, Parma 1, Roma 1, Torino 1, Udinese 1, Como 0, Lecce 0, Venezia 0, Napoli 0.