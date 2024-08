DIRETTA Serie A, Inter-Lecce e Monza-Genoa: segui la cronaca LIVE

Entra nel vivo la seconda giornata di campionato, con Calciomercato.it che seguirà in tempo reale Inter-Lecce e Monza-Genoa

Dopo il pareggio per 2-2 nella prima giornata, l’Inter gioca questa sera la prima partita ufficiale con lo scudetto al petto davanti ai propri tifosi. Il mezzo passo falso di Genova non ha lasciato troppi strascichi polemici, ma in casa contro il Lecce la parola d’obbligo e vincere e farlo in maniera convincente. Simone Inzaghi ha recuperato Piotr Zielinski, ma dovrà fare ancora una volta a meno di Stefan de Vrij. Alla vigilia del match è scattato l’allarme Lautaro Martinez, con una risposta definitiva che è arrivata solo nella riunione tattica di stamattina.

Di fronte, ci sarà una squadra con il morale a terra dopo il pesante 0-4 subito allo stadio via del Mare per mano dell’Atalanta. Luca Gotti ha chiesto ai suoi ragazzi un’immediata reazione d’orgoglio, anche se di fronte ci saranno i campioni d’Italia in carica. A pochissimi chilometri dallo Stadio Meazza, Alessandro Nesta cercherà la sua prima vittoria da allenatore di Serie A contro il Genoa. Una sfida non certo facile per il Monza, che ha recuperato Milan Djuric in attacco, Alberto Gilardino, dal canto suo, potrà contare sul nuovo acquisto Andrea Pinamonti, che aveva saltato la sfida di Marassi contro l’Inter. Calciomercato.it seguirà Inter-Lecce e Monza-Genoa in tempo reale.

Probabili formazioni Inter-Lecce e Monza-Genoa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. Simone Inzaghi.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Lemmens, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato; Petagna. All. Nesta.

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Pinamonti. All. Gilardino.

CLASSIFICA SERIE A: